Yanlışta Israr Var



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde park sorunu devam ediyor. Ancak bu kez sorun park yeri eksikliği değil hatalı parklarDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ön cephesinde bulunan ve Pazartesi günü yenilerek hizmete açılan park yerindeki yanlış parklara yönelik tepkiler dikkate alınmazken hastane yönetiminin “park yerini doğru kullanalım” uyarısı bazı sürücülerin bir kulağından girip bir diğerinden çıkıyor.Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Pazartesi günü halkın hizmetine açılan park yerinde sürücü hatasından kaynaklı sorunlar devam ediyor.300 araç park kapasitesine sahip hastane oto parkında bazı duyarsız sürücülerin araçlarını gelişi güzel park ederek, diğer araç sürücülerinin hakkını gasp ediyor.Hastanenin oto parkında dün yine hatalı park nedeni ile istenmeyen görüntüler yaşandı.NG003 plakalı araç sürücüsü aracını olması gerektiğini gibi dikine değil, enine park ederek hatalı park yaptı, fazladan bir araçlık park yerini işgal etti.ME267 plakalı araç sürücüsü ise aracını belirtilen çizgiye paralel olarak park etti.Hatalı park ciddi tepki gördüHatalı parkları ile hem park yerinin araç park kapasitesini aşağı düşüren hem de bir başka sürücünün park hakkını ele alan duyarsız sürücüler, tepki aldı.Park yerine aracı park eden bazı sürücüler, hatalı park edilen araçların sileceklerini kaldırarak hem uyardı hem de tepkisini ortaya koydu.Hastane yönetimi uyarısını yinelediHatalı parklar, vatandaşın ciddi tepkisine neden olurken hastane yönetiminin de dikkatinden kaçmadı.Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetimi Havadis aracılığı ile önceki gün dile getirdiği, “Lütfen park yerini doğru kullanalım, hatalı park yapmayalım” uyarısını yineledi.Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetimi dün konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uyarılara rağmen üzgünüz ki hatalı parklar devam etmektedir. Hatalı yapılan araç parkları, bir diğer sürücüyü mağdur etmekle birlikte park yerinin araç park kapasitesini aşağı çekmektedir. Temennimiz, bu hususta daha dikkatli davranılması ve park yerinin doğru kullanılmasıdır.”Havadis