Yanlışlıkla Servet Yolladılar

Dünyanın en çok büyük online alışveriş sitesi Amazon öyle bir hata yaptı ki yaklaşan yılbaşı telaşıyla 46 siparişi de Robert Quinn isimli İngiliz öğrenciye gönderdi.







Dünyanın en çok büyük online alışveriş sitesi Amazon, yaklaşan yılbaşı telaşıyla bir yanlış yaparak 46 siparişi, Robert Quinn isimli İngiliz bir öğrenciye gönderdi. Siteyi arayan Quinn, 5 bin 600 dolar değerindeki paketlerin kendisine ait bulunmadığı açıkladı.

İçinde 55 ekran 3D televizyon, bebek arabası, üç tablet, bir kişilik yatak, oyuncaklar gibi pahalı eşyalar olan siparişler için Amazon, “Bu bizim hatamız, siparişler size hediyemiz olsun” cevabını verdi.







Siparişlerden birkaçını kullanacağını, birkaçını da hediye vereceğini açıklayan genç, birkaçını da satıp tatile gidecek. Quinn, hediyelerin bir kısmını ise bağışlayacağını ifade etti .



