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28 Eylül 2017 Perşembe 05:07

Yanlış anlaşıldık

Yanlış anlaşıldık
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 Yanlış anlaşıldık


Özgür Volkan Özel Haber

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Vekili Ali Kamacıoğlu, Özgür Volkan’a konuştu. Sosyal medya ve basında çıkan haberler karşısında suskunluğunu bozan Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak anlatmak istediklerinin yanlış anlaşıldığını ve olayın çarpıtıldığını belirtti.

50 DOLARA PERSONEL ÇALIŞTIRMA NİYETİMİZ YOK

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Vekili Ali Kamacıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile olan görüşmedeki önerinin aslında kendisine ait olduğunu ancak önerinin yanlış anlaşılarak basına servis edildiğini belirtti. Özgür Volkan’a açıklamalarda bulunan Kamacıoğlu, amaçlarının ucuza işçi çalıştırmak olmadığını ancak dünyanın ve Rum kesiminin bile, uluslararası anlaşmalara bağlı olarak yurt dışından getirilen yabancı işçiler ile yapılan iş sözleşmelerinde belirlenen maaşların ülkemizde kabul görmemesine itiraz ettiklerini belirtti.
Kamacıoğlu, “Ülkesinde aylık maaşı 50 Dolar civarında olan işçilerle, yemek + yatacak yer işverene ait olmak üzere aylık 400-500 Amerikan Doları maaşla, ülkelerindeki kurumlar vasıtasıyla, 2 yıllık bir sözleşme ile yabancı ülkelerde iş buluyorlar” dedi. Getirilen personellerin ilerleyen süreçte ülkede farklı asgari ücret uygulaması olmadığını öğrenerek yemek + yatacak yer giderlerini dikkate almayarak işvereni ilgili kurumlara şikayet etmek suretiyle eksik maaş uygulamasından dolayı cezaya çarptırılmalarına sebep olmakta olduğunu belirten Kamacıoğlu, esas itibarıyla çalışmadan sorumlu bakanlıktan taleplerinin yabancı işçilerle yapılan anlaşmaların tanınması ve yabancı işçilere sağlanan yemek ve barınma ihtiyaçlarının da dikkate alınarak KKTC Vatandaşlarına yönelik farklı 3. Dünya ülkesi vatandaşlara yönelik farklı asgari ücret uygulamasının başlatılmasını talep ettiklerini de söyledi.

GÜNEY KIBRIS’TA DA DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET UYGULANIYOR

“Komşumuz olan ve her fırsatta örnek gösterdiğimiz Rum kesiminde de aylık asgari ücret 900 Euro civarlarında iken 3. Dünya ülkelerinden gelen gerek ev temizliği gerekse diğer sektörlerde çalışan işçilerin aylık 350-400 Euro arasında değişen iş sözleşmelerine bağlı maaşları devlet daireleri resmi maaş olarak kabul ederek bu rakam üzerinden işlem yapmaktadırlar” diyen Kamacıoğlu, yanlış anlaşılan taleplerinin tamamen bu doğrultuda olduğunu söyleyerek ülkemiz yatırımcılarına karşı bu kadar saldırgan tavırların kabul edilir olmadığının altını çizdi.

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