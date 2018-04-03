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Yanlış Ameliyat İçin 70 Bin Euro Tazminat…

Yanlış Ameliyat İçin 70 Bin Euro Tazminat…

03 Nisan 2018 Salı 10:48
Yanlış Ameliyat İçin 70 Bin Euro Tazminat…
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YANLIŞ PROSTAT AMELİYATINA 70 BİN EURO TAZMİNAT

 Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel bir klinik ile klinikte çalışan ürolog, yanlış prostat ameliyatı yaptıkları 35 yaşındaki hastaya 70 bin Euro tazminat ve 3 bin Euro da mahkeme masrafı ödeme cezasına çarptırıldı.

Fileleftheros’un “Yanlış Ameliyat İçin 70 Bin Euro Tazminat… Kanser Olmadığı Halde Prostatını Aldılar” başlıklı haberine göre, Lefkoşa’nın Rum kesiminde sakin, 2002’den beridir idrar zorluğu yaşayan 35 yaşındaki Rum, prostat kanseri teşhisiyle 2004’te ameliyat edildi.

Öncesinde, ameliyat nedeniyle gelişebilecek komplikasyonlar hakkında yeterli bilgilendirilmeyen hastanın, hem kanser olmadığı anlaşıldı hem cinsel yetersizlik sorunu gelişti. Bunun üzerine psikolojisi bozulan hasta 2005’te birkaç kez intihar girişiminde bulundu.

Gazete bugün 49 yaşında olan hastanın Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandığını, ilgili kliniğin ve doktorun 70 bin Euro tazminat ve 3 bin 23 Euro mahkeme masraflarını ödemekle cezalandırıldığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
TazminatAmeliyatProstat Ameliyatı
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