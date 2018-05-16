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“Yankılı Söyleşiler” Devam Ediyor...

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordinesi ile Merkezi Cezaevi’nde gerçekleştirilen “Yankılı Söyleşiler” devam ediyor.

“Yankılı Söyleşiler” Devam Ediyor...

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordinesi ile Merkezi Cezaevi’nde gerçekleştirilen “Yankılı Söyleşiler” devam ediyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:24
“Yankılı Söyleşiler” Devam Ediyor...


Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordinesi ile Merkezi Cezaevi’nde gerçekleştirilen “Yankılı Söyleşiler” devam ediyor.
“Yankılı Söyleşiler”ile, sanatçıların, başarıya ulaşırken deneyimlerini, mücadelelerini, kültürel ve sanatsal üretimleri ile kendilerinin ve toplumun olumlu yönde gelişmesine yaptığı katkıları paylaşımları ile hükümlü ve tutukluların olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada gerçekleştirilen söyleşilerde, bireyin yaşama olumlu bir şeklide katılımı için hangi yaşta hangi meslek grubunda olursa olsun asla geç olmadığı vurgulanıyor.
Yankılı Söyleşiler, 2 Mayıs tarihinde müzik sanatçıları Grup Rast ve Lütfiye Özipek’in katılımı ile başlamış, araştırmacı yazar Eralp Adanır ve gazeteci Nezire Gürkan, heykel sanatçısı Sevcan Çerkez ve yönetmen, sosyal medya programcısı Mehmet Ekin Vaiz’in katılımları ile devam ediyor.
 

Son Güncelleme: 16.05.2018 21:25
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MerkezCezaeviYankılarDevamEDİYOR
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