Yangın Söndürüldü

ÇÖP ALANINDA BAŞLAYAN YANGINDAN EKİLİ ARAZİ VE FİDANLAR ETKİLENDİ

Vadili -Yigitler köyleri arasında çöplük alanda bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangında yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisindeki ekili arpa ve anız ile 3 bin metrekarelik alanda bulunan akasya ve çam ağaçlarından oluşan genç fidanlar zarar gördü.



Polisin açıklamasına göre, yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi personeli ve iş araçları, askerî personel, bölge halkı ve Vadili Belediyesi’ne müdahalesiyle söndürülebildi.



Yangın, öğle saatlerinde çöplük alanda başlayıp, batıya doğru yayılarak geniş bir alanı etkiledi