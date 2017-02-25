Yanan Devlet Laboratuvarı, Veteriner Dairesi’nin Bulunduğu Binaya Taşınıyor

MÜSTEŞAR DANA: “10 GÜN İDARİ İZİN VERİLEN TÜM ÇALIŞANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR”

“RAHATSIZLANAN DEVLET LABORATUVARI MÜDÜRÜ TATAR, İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ”

“PERSONEL HUZURSUZ, MORAL VE MOTİVASYONLARI DA KÖTÜ… KİMSENİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN GEREKEN NEYSE YAPILACAK”

Yangın sonucu büyük hasar gören Devlet Laboratuvarı, önümüzdeki haftadan itibaren Veteriner Dairesi’ne taşınmaya başlıyor.

Laboratuvarda 22 Aralık 2016’da çıkan yangında yanan kimyasal maddelerin yol açabileceği sağlık sorunları nedeniyle tedirginlik sürerken, sağlık kontrolünden geçirilen tüm personele 10’ar gün idari izin verildi.

Devlet Laboratuvarı Müdürü Mehmet Tatar ise sağlık sorunları yaşaması üzerine İstanbul’a gönderildi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Devlet Laboratuvar Müdürü Mehmet Tatar’ın halsizlik hissetmesi üzerine dün İstanbul’a gönderildiğini ve tetkiklerine bugün başlandığını söyledi.

“PERSONEL HUZURSUZ”

Dana, personelin huzursuz, moral ve motivasyonlarının da kötü olduğunu belirterek, morallerin düzelmesi, çalışanların huzurlu görev yapması ve kimsenin zarar görmemesi için gereken neyse yapılacağını ifade etti.

Kemal Deniz Dana, Devlet Laboratuvarı Müdürü Tatar’a kan tetkiklerinin ve gerekli her türlü kontrolün yapılmasını istediklerini belirterek “Tatar’ın alacağı sonuç, laboratuvar çalışanlarını da rahatlatacak” dedi.

Yangının ardından tüm personeli sağlık kontrolünden geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Dana, tümüne 10’ar günlük de idari izin verildiğini belirtti.

“VETERİNER DAİRESİ’NE TAŞINIYOR”

Dana, uzmanların, kimyasal yangının ardından, laboratuvardaki hasarın tamiri için binanın tamamen boş olması gerektiği görüşü üzerine halihazırda bünyesinde bir laboratuvar barındıran Veteriner Dairesi’ne taşınması kararı aldıklarını ve pazartesi günü taşınmanın başlayacağını açıkladı.

Laboratuvardaki bazı cihazların taşınabilmesi için Türkiye’deki ilgili firmadan uzman da geleceğini bildiren Dana, altyapı ve cihaz ihtiyacı için de bazı siparişler verdiklerini söyledi.

“BİR HAFTADIR HİÇBİR ANALİZ YAPILMIYOR”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, yangının ardından adli ve besin analizleri dışındaki tüm analizlerin yapıldığını ancak son bir haftadan beri laboratuvarda hiçbir analiz yapılmadığını da bildirdi.

“YENİ HASTANE VE YENİ LABORATUVAR YAN YANA İNŞA EDİLEBİLİR”

Müsteşar Dana, Sağlık Bakanlığı’nın yangının büyük hasar verdiği Devlet Laboratuvarı binasının tamiri yerine yeni bir devlet hastanesi inşaası gündemdeyken bir de laboratuvar binası inşa etme düşüncesini de değerlendirdiğini bildirdi.

Dana, bunun sadece yeni bir düşünce olduğunu, hastane ve laboratuvarın yan yana yapılabileceğini ifade etti.

Başkent Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangında, analizlerde kullanılmak üzere depolarda tutulan çok miktarda kimyasal ve solüsyon yanmış; bina da hasar görmüştü. Yangın nedeniyle bölgede insan sağlığını tehdit eden hava kirliliği de oluşmuştu.