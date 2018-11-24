Yanan ambar Adem Kader Ltd'e ait

POLİS DÜZELTME YAYIMLADI
Lefkoşa'da bugün öğle saatlerinde yanan ambarın Adem Kader Ltd.'e ait olduğu duyuruldu.
Polis Basın Subaylığı, düzeltme yayımlayarak yanlış bilgilendirme için kamuoyundan özür diledi.
Polis ilk açıklamasında, yanan ambarın Adem Kaner Şirketler Grubu’na ait ambar olduğunu bildirmişti.
Bedrettin Demirel Caddesi'ndeki ambarda saat 14.00 sıralarında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
Ambardaki yangında 500 havlu yanında eski ve kullanılmayan eşyalarla birtakım ahşap eşya yanarak zarar görmüştü.