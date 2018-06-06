Yamaçköy, Mallıdağ Ve Civar Köylerde Elektrik Kesintisi

Lefkoşa, 6 Haziran 18 :Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yamaçköy, Mallıdağ ve civrdaki bazı köylerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 8,30-16,00 saatlerinde gerçekleştirilecek kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacaktır”

(AK/HÖ)





