Yalınkaya: Sendikalarımızı yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir







Daha önce yaptığımız açıklamalarda defalarca hükümetin sendikalara karşı olan sindirme çabalarının yanlış olduğunu ve hükümet partilerinin bu tavrından vazgeçmesi gerektiğini ifade etmiştik.

Özellikle Cyprus Airport Services’teki(CAS) emekçilerin sırf örgütlenme hakkını kullandıkları gerekçesi ile işten durdurulmaları bardağı taşıran son damla olmuştu. Gerek bu, gerekse de hükümetin sendikalara karşı olan genel tavrı konusunda yaptığımız yapıcı uyarıların UBP-DP hükümeti tarafından dikkate alınmadığını görüyoruz.

Bizler hükümetin attığı yanlış adımdan geri dönmesini ve emekçilerin gasp edilen haklarını yeniden tesis etmesini beklerken, ne yazık ki UBP-DP hükümeti, tüm bu uyarıları görmezden gelerek “İntikamcı” bir düşünce ile sendikalara ve sendikacılara saldırmaya devam ediyor.

Son olarak Profesyonel sendikacılığı ortadan kaldırmak ve hükümete karşı muhalif bir tavır içerisinde olan sendikaları sindirmek adına atılan adım tarafımızca kabul edilemez bir durumdur. Üstelik hükümetin bunu yapma amacı ve ortaya koyduğu argümanlar da devlet ciddiyetinden çok uzak bir tavır içerisinde olduklarının en önemli ispatıdır.

Değerli halkımız, Belediye Emekçileri Sendikası olarak hükümeti son kez attığı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyoruz ve ısrarla hükümet ile sendikalar arasındaki diyalog yoluyla uzlaşma kültürüne zarar vermemelerini talep ediyoruz. Hükümet yetkilileri, “Bazı sendikalar haddini aştı” gibi söylemlerle ancak kendi niyetlerini deşifre ettiklerinin farkına varmalıdırlar ve makamlarının gerektirdiği şekilde açıklamalarda bulunmalıdırlar.

Şu çok net olarak bilinmelidir ki, sendika olarak atılan bu adıma ve sendikalara karşı takınılan bu tutuma sessiz kalmayacağız. Sendikalar bu toplumun hem emek, hem demokrasi, hem de Kıbrıs’ta bir çözüm adına en büyük güvencesidir. Bu güvenceyi ortadan kaldırmak isteyenlere de günü geldiğinde en büyük cevabı toplumumuzun vereceğinden şüphemiz yoktur. Dün olduğu gibi bugün de emeğe, emekçiye ve emeği koruyup savunan sendikalarımıza karşı olan bu saldırılara karşı gereken tepkiyi ortaya koyacağımızdan ve kardeş sendikalarımız ile gereken mücadeleyi birlikte vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu toplumun güvencesi olan sendikalarımızı yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Mustafa YALINKAYA

BES Başkanı