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Yalı kazasının ardından fark edildi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçerken dümeni kilitlenen kuru yük gemisinin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma görüntüleri yayınlanınca, CHP’li İBB Meclis üyeleri yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak deniz tarafına doğru büyütüldüğünü tespit etti.

Yalı kazasının ardından fark edildi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçerken dümeni kilitlenen kuru yük gemisinin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma görüntüleri yayınlanınca, CHP’li İBB Meclis üyeleri yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak deniz tarafına doğru büyütüldüğünü tespit etti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:40
Yalı kazasının ardından fark edildi
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CHP’li İBB Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı  Boğaziçi  İmar Müdürlüğü ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu Müdürlüğü’ne  kaçak büyümeyi ihbar ettiler.

Yalı kazasının ardından fark edildi

“ÜZERİNE DE PERGOLA YAPTILAR”

Denizden kazanılan alanın üzerinin pergola iye kapatıldığı anlatılan yazıda her iki restoranın da önlerinde özel iskeleleri olduğuna dikkat çekildi. Tarihi eser niteliği taşıyan söz konusu yalıların, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının komşusu olduğu hatırlatılan yazıda,  “Yük gemisi tarihi yalıya çarptığında yalının hemen bitişiğinde bulunan Uskumru Balık restoranın İskelesi de parçalanmıştır.

 Yalı kazasının ardından fark edildi

Uskumru Restoran ile  Lacivert Restoran, yük gemisinin çarptığı yalıya bitişiktir. Yük gemisi bu restoranlara çarpsaydı yaklaşık 600 kişi kapasitesi olan bu restoranlarda ölü ve yaralı sayısı ne olurdu acaba? Facianın eşiğinden  dönülmüştür. Kaldı ki Uskumru Balık restoranın iskelesi parçalandı” denildi.

Yalı kazasının ardından fark edildi

“KURULA SORULAR”

CHP’li meclis üyeleri, yaptıkları suç duyurusunda, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında ve ayrıca sit alanlarında yer alan taşınmazlarda, 2863 sayılı Kanun gereğince izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağına dikkat çekilip, Kurul’a şu soruları yöneltti:

Yalı kazasının ardından fark edildi

“Bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Bu nedenle, söz konusu taşınmaz ve alanlarda herhangi bir müdahalede bulunulmadan önce ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Anılan taşınmazlar ile  ilgili  müdürlüğünüz  ve  diğer kurumlar tarafından alınan izinlere aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılmış mıdır? Eğer işlem yapıldıysa savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet KöprüsüYalı Kazası
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