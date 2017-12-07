FLAŞ HABER

Yine Trafik Kazası

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Aralık 2017 Perşembe 12:41

Yalçın teminata bağlandı

Yalçın teminata bağlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 Yalçın teminata bağlandı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Popeys isimli restoranda paketçi olarak çalışan zanlı Mikdat Yalçın götürmüş olduğu paketlere karşın almış olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından teminat maksadı ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın olayla ilgili bulguları aktardı. Daşgın Ortaköy bölgesinde 4 Aralık 2017 tarihinde paketçi olarak çalıştığı Popeys isimli restorandan müşterilere götürmüş olduğu paketler karşılığında toplamış olduğu toplam 339 TL parayı işyerine teslim etmeyip Bet ofisinde harcadığını söyledi. Polis zanlının ayrıca olayın akabinde polise gelerek yapmış olduğu beyanında Yenikent'te ile paket servis dağıttığı sırada beyaz renk bir araç tarafından önünün kesilip araç içerisinden inen 4 kişi tarafından darp edilip üzerindeki 340 TL nakit para ile cep telefonunun sirkat edildiğini iddiasında edip yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlının beyanının yalan olduğunun anlaşıldığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini aktararak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Mikdat Yalçın
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EN FAZLA YAĞIŞ ALEVKAYA’DA KAYDEDİLDİ EN FAZLA YAĞIŞ ALEVKAYA’DA KAYDEDİLDİ
Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında! Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında!
CİKLOS'TA KAZA! 2 YARALI! CİKLOS'TA KAZA! 2 YARALI!
ETKİLEŞİMLİ DRAMA DERNEĞİ, 2. ULUSLARARASI DRAMA SEMPOZYUMU DÜZENLİYOR ETKİLEŞİMLİ DRAMA DERNEĞİ, 2. ULUSLARARASI DRAMA...
Yıkım bugün bakanlık kontrolünde başladı Yıkım bugün bakanlık kontrolünde başladı
100 bin kişilik pazarı kaybettik! 100 bin kişilik pazarı kaybettik!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

EN FAZLA YAĞIŞ ALEVKAYA’DA KAYDEDİLDİ

Haberi Oku