Yalçın teminata bağlandı





Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Popeys isimli restoranda paketçi olarak çalışan zanlı Mikdat Yalçın götürmüş olduğu paketlere karşın almış olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından teminat maksadı ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın olayla ilgili bulguları aktardı. Daşgın Ortaköy bölgesinde 4 Aralık 2017 tarihinde paketçi olarak çalıştığı Popeys isimli restorandan müşterilere götürmüş olduğu paketler karşılığında toplamış olduğu toplam 339 TL parayı işyerine teslim etmeyip Bet ofisinde harcadığını söyledi. Polis zanlının ayrıca olayın akabinde polise gelerek yapmış olduğu beyanında Yenikent'te ile paket servis dağıttığı sırada beyaz renk bir araç tarafından önünün kesilip araç içerisinden inen 4 kişi tarafından darp edilip üzerindeki 340 TL nakit para ile cep telefonunun sirkat edildiğini iddiasında edip yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlının beyanının yalan olduğunun anlaşıldığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini aktararak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.