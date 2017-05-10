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10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:03

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yandı

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yandı
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da 3 kişi tarafından soyulduğu iddiası ile polise şikâyetçi olan zanlı Hikmet Güneri’nin yalan söylediği ortaya çıktı. Güneri Amme Fesatçılığı suçundan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Şerif Avcil olayla ilgili bulguları aktardı. Avcil huzurda bulunan zanlı Hikmet Güneri’nin polise gelerek Lefkoşa’da evine yaya olarak gitti sırada 3 kişi tarafından dövülerek soyulduğu yönünde şikâyetçi olduğunu ve mesele ile ilgili bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis yapılan incelemede zanlının yalan beyanda bulunduğunun anlaşıldığını ve bir gönüllü ifade verdiğini belirtti Polis zanlının ifadesinde tasarrufunda bulunan parayı harcamasından ötürü ailesine hesap vermesi gerektiğini, bu nedenle bu yola başvurduğu itirafından bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının Türkiyeli ve ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 2 haftada 1 ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  
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Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yandı
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