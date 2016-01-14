Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yakıtın Tahliyesine “Son Kez” Şartıyla İzin Verildi

Tarım Bakanlığı, Aksa’nın Yüzde 3,5 Oranında Kükürt İçeren Yakıtı Tahliye Etmesine “son Kez” Şartıyla İzin Verdi

Yakıtın Tahliyesine “Son Kez” Şartıyla İzin Verildi

Tarım Bakanlığı, Aksa’nın Yüzde 3,5 Oranında Kükürt İçeren Yakıtı Tahliye Etmesine “son Kez” Şartıyla İzin Verdi

14 Ocak 2016 Perşembe 16:45
Yakıtın Tahliyesine “Son Kez” Şartıyla İzin Verildi
banner238

“İZİN ÜLKEDE OLUŞMASI MUHTEMEL BÖLGESEL KESİNTİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK VE ELEKTRİK ENERJİSİNİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÜRETİLİP DAĞILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA VERİLDİ”

“BAKANLAR KURULU’NUN YAKITLA İLGİLİ KARARLARINDA BAZI MUĞLAK İFADELER VAR, AKSA YARGIYA BAŞVURDU… KIB-TEK VE AKSA ARASINDA YENİ BİR ANLAŞMA YAPILACAK”

 Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, AKSA’nın Kalecik’te bekleyen yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine “son kez” şartıyla izin verildiğini duyurdu.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iznin, “Ülkede oluşması muhtemel bölgesel kesintilerin önüne geçmek ve elektrik enerjisinin sağlıklı bir şekilde üretilip dağılımını sağlamak amacıyla” verildiği kaydedildi.

KARAR ORTAK TOPLANTIDA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre karar,  Başbakan Ömer Kalyoncu, enerjiden sorumlu Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Birikim Özgür ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve AKSA yetkililerinin katılımıyla yapılan ortak toplantı yaparak bazı kararlar aldı.

“OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 22 OCAK ÖNCESİNDE YENİ YAKIT TEMİNİ MÜMKÜN DEĞİL”

Toplantıda alınan kararları açıklayan Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ocak öncesinde yeni yakıt temini mümkün değil. Oluşacak enerji açığı Kıb-Tek veya Güney Kıbrıs’tan karşılanamayacak. Bu nedenle son kez olmak kaydıyla AKSA’nın Kalecik’te bekleyen yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine izin veriliyor.

Ülkeye girişine izin verilen yakıtla, AKSA tesislerinde kurulu bulunan baca filtre sisteminden dolayı oluşacak emisyon yüzde 1 kükürt içerikli yakıta eşdeğer olacak.”

MUĞLAK İFADELER NEDENİYLE YENİ ANLAŞMA

Bakanlık açıklamasında, 6 Kasım 2014, 1 Temmuz ve 13 Ağustos 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu kararlarda bazı muğlak ifadelere yer verildi. Buna bağlı olarak AKSA yargıya başvurdu.

Bu da göz önüne alınarak Kıb-Tek ve AKSA arasında yeni bir anlaşma yapılmasına karar verildi.

Yapılacak ilk Bakanlar Kurulu’nda yeni bir karar üretilecek ve hiçbir koşulda yüzde 1 kükürt oranı üzerinde yakıtın ülkeye girişine izin verilmeyecek.”

Anahtar Kelimeler:
YAKITIN TAHLİYESİNE “SON KEZ” ŞARTIYLA İZİN VERİLDİkükürt Içeren Yakıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim