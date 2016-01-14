Yakıtın Tahliyesine “Son Kez” Şartıyla İzin Verildi

“İZİN ÜLKEDE OLUŞMASI MUHTEMEL BÖLGESEL KESİNTİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK VE ELEKTRİK ENERJİSİNİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÜRETİLİP DAĞILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA VERİLDİ”

“BAKANLAR KURULU’NUN YAKITLA İLGİLİ KARARLARINDA BAZI MUĞLAK İFADELER VAR, AKSA YARGIYA BAŞVURDU… KIB-TEK VE AKSA ARASINDA YENİ BİR ANLAŞMA YAPILACAK”

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, AKSA’nın Kalecik’te bekleyen yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine “son kez” şartıyla izin verildiğini duyurdu.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iznin, “Ülkede oluşması muhtemel bölgesel kesintilerin önüne geçmek ve elektrik enerjisinin sağlıklı bir şekilde üretilip dağılımını sağlamak amacıyla” verildiği kaydedildi.

KARAR ORTAK TOPLANTIDA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre karar, Başbakan Ömer Kalyoncu, enerjiden sorumlu Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Birikim Özgür ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve AKSA yetkililerinin katılımıyla yapılan ortak toplantı yaparak bazı kararlar aldı.

“OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 22 OCAK ÖNCESİNDE YENİ YAKIT TEMİNİ MÜMKÜN DEĞİL”

Toplantıda alınan kararları açıklayan Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ocak öncesinde yeni yakıt temini mümkün değil. Oluşacak enerji açığı Kıb-Tek veya Güney Kıbrıs’tan karşılanamayacak. Bu nedenle son kez olmak kaydıyla AKSA’nın Kalecik’te bekleyen yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine izin veriliyor.

Ülkeye girişine izin verilen yakıtla, AKSA tesislerinde kurulu bulunan baca filtre sisteminden dolayı oluşacak emisyon yüzde 1 kükürt içerikli yakıta eşdeğer olacak.”

MUĞLAK İFADELER NEDENİYLE YENİ ANLAŞMA

Bakanlık açıklamasında, 6 Kasım 2014, 1 Temmuz ve 13 Ağustos 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu kararlarda bazı muğlak ifadelere yer verildi. Buna bağlı olarak AKSA yargıya başvurdu.

Bu da göz önüne alınarak Kıb-Tek ve AKSA arasında yeni bir anlaşma yapılmasına karar verildi.

Yapılacak ilk Bakanlar Kurulu’nda yeni bir karar üretilecek ve hiçbir koşulda yüzde 1 kükürt oranı üzerinde yakıtın ülkeye girişine izin verilmeyecek.”