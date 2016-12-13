Çalıştığı şirketten yüklü miktarda yakıt çalıp başka bir şahsa satan zanlı Cemal Saybaş ve çalıntı mal kabul eden zanlı Ekrem Özbahadır teminata bağlandı.

Yakıt hırsızı teminata bağlandı



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Haspolat bölgesinde satın alma personeli olarak çalıştığı şirketten yüklü miktarda yakıt çalıp başka bir şahsa satan zanlı Cemal Saybaş ve çalıntı mal kabul eden zanlı Ekrem Özbahadır teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Ülger olayla ilgili bulguları aktardı. Ülger 2016 yılı içerisinde Haspolat bölgesinde çalıştığı şirkette ilk etapta 5 bin litre akaryakıt çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Celal Saybaş’ın yapılan soruşturmada Mart-Kasım ayları arasında toplam 25 bin 400 litre akaryakıt çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı Saybaş’ın çaldığı akaryakıtın bir kısmını Güzelyurt bölgesinde zanlı Ekrem Özbahadır isimli şahsa litresi 1 liradan sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlı Saybaş aleyhine müstahdem tarafından sirkat ve sahtekârlıkla para temini, zanlı Özbahadır'ın ise hırsızlık mal kabulü suçlarından aleyhlerine dava getirildiğini belirtti. Polis memuru Ömer Ülger zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri, KKTC vatandaşı muteber 2'şer kefilin 50'şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluna ek olara zanlı Saybaş'ın 3 bin TL zanlı Özbahadır'ın ise 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.