Yakınları Şokta

YAKINLARI ŞOKTA



Aile yakınlarının umutla kendisinden haber beklediği Ayşe Şahmaran’ın, Hamitköy Futbol Sahası yakınlarındaki bir arazide cansız bedeni bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Hamitköy’de sakin Ayşe Şahmaran (K-63), dün saat 12:00 sıralarında aynı köyde kalmakta olan akrabasına gitmek üzere evinden ayrıldı.Aradan yaklaşık 3 saat geçmesine rağmen evine dönmeyen Ayşe Şahmaran için ailesi sosyal medyadan kayıp olduğunu duyurdu. Ayşe Şahmaran, ailesi tarafından köy içerisinde yapılan aramalar sonucunda saat 15.00 sıralarında Hamitköy'de Çınarlı Sokak yakınlarında toprak patika içerisinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Yakınlarından alınan bilgiye göre şeker hastası olduğu öğrenilen Ayşe Şahmaran’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belirlenecek.Diyalog