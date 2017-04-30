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30 Nisan 2017 Pazar 07:56

Yakınları Şokta

Cansız bedeni bir arazide bulundu

Yakınları Şokta
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YAKINLARI ŞOKTA
Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de dün, kaldığı evden ayrılarak geri dönmeyen 63 yaşındaki Ayşe Şahmaran adlı kadın için yakınları, sosyal medyadan “Kayıp” paylaşımında bulundu.  

Aile yakınlarının umutla kendisinden haber beklediği Ayşe Şahmaran’ın, Hamitköy Futbol Sahası yakınlarındaki bir arazide cansız bedeni bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Hamitköy’de sakin Ayşe Şahmaran (K-63), dün saat 12:00 sıralarında aynı köyde kalmakta olan akrabasına gitmek üzere evinden ayrıldı.

Aradan yaklaşık 3 saat geçmesine rağmen evine dönmeyen Ayşe Şahmaran için ailesi sosyal medyadan kayıp olduğunu duyurdu. Ayşe Şahmaran, ailesi tarafından köy içerisinde yapılan aramalar sonucunda saat 15.00 sıralarında Hamitköy'de Çınarlı Sokak yakınlarında toprak patika içerisinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Yakınlarından alınan bilgiye göre şeker hastası olduğu öğrenilen Ayşe Şahmaran’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belirlenecek.

Diyalog



 
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