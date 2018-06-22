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Yakın Doğu Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

22 Haziran 2018 Cuma 14:40
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Yrd. Doç. Dr. Ali Denker ile Fatoş Mayın tarafından hazırlanan tango gösterisi ile devam etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul; “1992’de kurulan bir fakülteyiz. Üniversitemizin neredeyse ilk fakültelerinden bir tanesi. Küçük bir çekirdekten, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüyle başlayan serüven şu anda 8 bölüme sahiptir. Bu büyük bir şey çünkü Fen-Edebiyat bütün bölümlerin anası. Üniversitelerde olmazsa olmaz olan bölümler dolayısıyla böyle bir fakültenin mensubu olmak ayrıcalıktır insan seviniyor ve gurur duyuyor. Bu gençleri yetiştirdiğiniz için öncelikle akademisyen arkadaşlarım ve kıymetli velilerimize tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

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Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise; “Üniversitemizin iddiası üçüncü nesil üniversite olmasıdır yani bu üçüncü nesil demekle şunu kastediyoruz eğitim, araştırma ve topluma hizmet. Biz topluma hizmet kavramını toplumu dönüştürmekle değiştirdik. Eğitim konusunda iddialıyız gerçekten yaşama, insanlığa katkı sağlayacak çok değerli mezunlar veriyoruz, bunların kalitesinden, niteliğinden yüzde 100 eminiz” diyerek sözlerine başladı. 

Konuşmaların ardından Fen-Edebiyat fakültesi mezun öğrencilerin slayt gösterisi izletilirken, fakülte birincisi Neval Yüksekyayla bir konuşma yaptı.  

Konuşmaların ardından diplomalar takdim edildi ve geleneksel kep atma ile tören sona erdi. 

(HÖ)             FOTOĞRAFLI
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