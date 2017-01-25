Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da katıldığı törende konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, öğrencileri tebrik ederek, “Bugün hepimiz mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da, mezun öğrencilere tavsiyede bulunarak, “Siz sadece gelecekte bilgiyi aktaran değil, bilginin yolunu bulan, onu uygulamalı başaran insanlar olun” dedi.

Mezun öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar.

(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI