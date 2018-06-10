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Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

10 Haziran 2018 Pazar 10:11
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, törene,  Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı. 
Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
YÜCECAN; “7 YÜKSEK LİSANS, 98 LİSANS ÖĞRENCİSİNİ MEZUN ETTİK”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak beslenme diyetetik bölümü, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve sağlık yönetimi bölümü’nden 7 yüksek lisans, 98 lisans öğrencisini mezun ettiklerini söyledi.
“BİZLER HEP YANINIZDA OLACAĞIZ.”
Mezun olan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Yücecan, “Mesleğinizi icra ederken atacağınız her adımda bizler hocalarınız olarak varlığımızla, bilgimizle, tecrübelerimizle, kalbimizle ve başarı temennilerimizle hep yanınızda olacağız” dedi.

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ŞANLIDAĞ;“YDÜ BİLİMSEL VERİLERİ TOPLUM YARARAINA DÖNÜŞTÜRMEYİ ESAS ALMAKTADIR.” 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “Kültürümüzün ileri uygarlık safında faaliyetler geliştirmesi kültümüzü yakından ilgilendiren kesimlerinin sağlam bilgi ışığında geliştirmekle mümkündür. Eflatun ve aristodan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır. Yakın Doğu Üniversitesi benimsemiş olduğu 3. Nesil üniversite modeli ile akademik çalışmaları,araştırmaşları ve arge faaliyetleriyle elde edilen ve tüm bilimsel verileri toplum yararına dönüştürmeyi esas almaktadır” dedi.
Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Bestekar Prof. Dr. Cevanşir Guliyev ve Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Şan ve Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Görevlisi Ahmet Zeyir tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
“SAĞLIK BİLİMLERİ MEZUNLARI MESLEKİ YEMİN ETTİ”
Meslek Yemininden önce Dönem Mezunları adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyen Büşra Başar bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından mezunlara Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından mezuniyet andı ettirildi. Ardından diplomaların takdimi ve mezunların keplerini havaya fırlatmasıyla tören sona erdi.
 


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Son Güncelleme: 10.06.2018 14:23
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