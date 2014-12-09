Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Avrupa'da Ecrea Ve Euprera’ya Üye Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitimi Derneği (European Communication Researchand Education Association – ECREA) ile Avrupa Halkla İlişkiler Eğitimi ve Araştırmaları Derneği’ne (European Public Relations Educationand Research Association – EUPRERA) üye olarak kabul edildi.bilimsel çalışmalara yeni alanlar oluşturacak iki yeni üyelikle birlikte Avrupa’da yerini aldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci Şekeroğlu, konuyla ilgili açıklamasında “YDÜ İletişim Fakültesi olarak her geçen gün çalışmalarımızı farklı ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği içerisinde sürdürebilmenin önemli adımlarından biri olarak, bu alanda en prestijli derneklere üyeliklerimiz, akademik çalışmalarımıza hız kazandıracaktır. Bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin artırılmasının yanı sıra, diğer üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirme olanağı da bulacağız” dedi.

“ ECREA ve EUPRERA’nın ardından 2015-2014 eğitim yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan Görsel İletişim Tasarımı ve Sinema alanındaki iki başvurumuzun da değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlarının en kısa zamanda duyurulacağını belirtmek isterim” diyen Şekeroğlu, “Kıbrıs’ta ilklerin Üniversitesi olan YDÜ, bu konuda da ilklere imza atacaktır” dedi.

Açıklamaya göre, 2014-2015 Güz Dönemi’ne, Film Yapım Teknikleri Bölümü’nü açarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, uluslararası akreditasyon, üyelikler ve etkinliklerle ilgili planlanan gelişmelerle birlikte, bilimsel ve uygulama çalışmalarıyla ön plana çıkacak.



