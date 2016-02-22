Yağurlu Hava Geliyor

HAFTA BOYUNCA SICAKLIK 20 - 23 DERECE OLACAK



Havanın yarın yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava yarın az bulutlu doğu kesimler parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi güne kadarki dönemde ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde genellikle 20 – 23 derece dolayında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Salı günü kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.