“Yağmursuz Su Baskını”

TİCARET ODASI: “SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMALI, ZARAR TAZMİN EDİLMELİ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan “yağmursuz su baskınını”, “traji-komik” diye niteledi ve ihmali görülenler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

KTTO’dan yapılan açıklamada, su baskınının, sorunların palyatif önlemlerle çözümlenemeyeceğinin ve “günü kurtarma” uygulamalarının artık sona ermesi gerektiğinin kanıtı olduğu ifade edildi.

Olayın meydana gelmesinde ihmali görülenler hakkında hükümetin derhal soruşturma başlatması ve örnek olacak bir şekilde cezalandırması gerektiği vurgulanan açıklamada, baskından zarar gören işletmelerin de derhal tazmin edilmesi istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizdeki alt-yapı yetersizlikleri ve kamu hizmetlerinin durumu, mal ve hizmet üretimi ile birlikte yaşamı da tehdit eder hale gelmiştir. Bu sorunların çözümlenmeye başlaması için kamu yönetiminden başlayarak yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Buna karşın, salı günü gerçekleşen sel baskını bununla açıklamak ve sessizce sineye çekmek de mümkün değildir.”