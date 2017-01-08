Yağmurlu Hava Girne’yi Vurdu



KKTC’de dün bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış, sosyal yaşamı olumsuz etkiledi.Hafta sonlarının uğrak gezi alanlarından Girne Antik Liman ve Kordonboyu’nda dün gün boyunca ziyaretçi sayısı bir elin parmaklarını geçmedi.Antik Liman ve Kordonboyu’nda dün akşam saatlerine kadar sadece çarşı izninde olan askerlerin ve birkaç üniversite öğrencisi ile restoran çalışanlarının ayak sesleri yankılandı.Bölgede, olumsuz hava koşulları nedeni ile turist ziyareti olmayınca bazı restoranlar erkenden kapattı. Bir umut tam gün mesai yapan bazı restoranlar ise maliyetini bile çıkaramadı.Yağmurlu hava Girne’de amatör balıkçılara yaradı. Balık tutmaya meraklı olan bazı vatandaşlar dün oltasını, kovasını aldı, Girne Kordonboyu’na koştu.Bir yandan içeceklerini yudumlayan amatör balıkçılar biryandan da hem balık tutma zevkini yaşadı hem de Kordonboyu’nun sessizliğinde kafa dinledi.Havadis