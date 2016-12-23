Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 11:48

Yağmurlu Hava Devam Edecek

Yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava, 24-30 Aralık tarihleri arasında Salı ve Çarşamba günü dışında yağmurlu olacak.

Yağmurlu Hava Devam Edecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava, 24-30 Aralık tarihleri arasında Salı ve Çarşamba günü dışında yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 12 - 15 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu,  ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
YagmurHava
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” Dergisi Tanıtıldı “dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi”...
Atun “girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz” Atun “girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz”
Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Asayiş Operasyonu Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Asayiş Operasyonu
Anadolu Ajansı’ndan TAK’a Kutlama Mesajı Anadolu Ajansı’ndan TAK’a Kutlama Mesajı
BRTK Yönetim Kurulunu Kabul Eden Meclis Başkanı Siber’den “Arşiv” Vurgusu BRTK Yönetim Kurulunu Kabul Eden Meclis Başkanı...
Milli Eğitim Bakanı Berova, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti Milli Eğitim Bakanı Berova, Şehit Aileleri Ve Malul...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

“dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk...
Lefkoşa Türk Belediyesi As Başkanı Akın Aktunç bugün “Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi”...

Haberi Oku