Yağmur Ve Fırtına Bekleniyor…

Kış ortasında baharın yaşandığı bölgede Pazar günü Güney Afrika üzerinden gelecek toz zerrecikleri, pazartesiden itibaren ise sağanak yağmur etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da bekleniyor. Sıcaklık ise 5 derece birden düşecek.