Yağmur Ve Fırtına Bekleniyor…

SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
PAZAR GÜNÜ TOZ BULUTU GELİYOR
Kış ortasında baharın yaşandığı bölgede Pazar günü Güney Afrika üzerinden gelecek toz zerrecikleri, pazartesiden itibaren ise sağanak yağmur etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da bekleniyor. Sıcaklık ise 5 derece birden düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, hafta sonu 17-20 derece dolaylarındaki hava sıcaklığı, pazartesiden itibaren 12–15 derece dolaylarında seyredecek.
Raporda, pazar günü için toz bulutunun yol açacağı hava kirliliği konusunda uyarıya da yer verildi.