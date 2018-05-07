Yağmur ve dolu zarara yol açtı

YAĞMUR VE DOLU ZARARA YOL AÇTI

BAZI EVLER VE ASPAVA DAHİL İŞYERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Sıcak havanın ardından öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu, batı bölgesinde zarara yol açtı.

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, Yedidalga bölgesinde ilk tespitlere göre iki evin çatısı kırılarak evin tüm odaları su altında kaldı. Bir evin önünde bulunan çardak da yıkılarak zarar görürken, bir çok ev ve iş yeri su baskınından etkilendi.

Bölgedeki su baskınından Aspava Restoran’ın da zarar gördüğü öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin saat 17.00 itibarıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğü de belirtildi.