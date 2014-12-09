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Yağmur Ve Dolu Lefkoşa’da Hayatı Olumsuz Etkiledi

Lefkoşa’da bu sabahtan itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur Ve Dolu Lefkoşa’da Hayatı Olumsuz Etkiledi

Lefkoşa’da bu sabahtan itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

09 Aralık 2014 Salı 09:19
Yağmur Ve Dolu Lefkoşa’da Hayatı Olumsuz Etkiledi
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 Lefkoşa’da bu sabahtan itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı yollar kapandı, içinde bazı kurumların da olduğu binalara ve bodrum katlarına su girdi, bazı araçlar suda mahsur kalırken, hayvanlar da yağan yağışlardan etkilendi.

TAK muhabirinin Polis’ten elde ettiği ilk bilgilere göre, Lefkoşa’da Kaza Mahkemesi’nin bodrumunu su bastı, Lefkoşa Surlariçinde Haydarpaşa Konağı’nın olduğu sokak trafiğe kapandı, Çağlayan’da Su İşleri Dairesi’ni ve Nalbantoğlu Hastanesi yanındaki Özel Eğitim Vakfı’nı da su bastı.

Lefkoşa’nın “kronik sorunlu” bölgesi Doktoroğlu konfeksiyon fabrikası önü ve çevresi sular altında kalırken, bu bölgede bir köpeğin sulardan dolayı mahsur kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.

Lefkoşa Organize Sanayi’nde Necat Zorlu LTD yakınlarında bir araç suda mahsur kaldı.





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