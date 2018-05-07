Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101387
ALTIN
179.852
DOLAR
4.2591
STERLİN
5.7730
EURO
5.0779
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Doktorlar teminata bağladı
DOKTORLAR TEMİNATA BAĞLANDI
Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu
LEFKE VE GEMİKONAĞI’NI DOLU VURDU
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner256
Flaş Haber
Doktorlar teminata bağladı
Kapat

Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu

Sıcak havanın ardından gelen yağış, ülkenin batı bölgesinde etkili oldu.

Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu

Sıcak havanın ardından gelen yağış, ülkenin batı bölgesinde etkili oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:33
Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu

YAĞMUR VE DOLU BATI BÖLGESİNDE ETKİLİ OLDU

LEFKE VE GEMİKONAĞI’NI DOLU VURDU

Sıcak havanın ardından gelen yağış, ülkenin batı bölgesinde etkili oldu.

TAK Muhabirinin Meteoroloji Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, yağışlı hava Lefke ve Gemikonağı’nda dolu şeklinde etkili oldu.

Öğle saatlerindeki verilere göre, Doğancı ve Taşpınar’da 30 kg üzerinde yağmur kaydedildi.

Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü, bazı yerlerde de evleri su bastığı öğrenildi.

Yer yer yağışlı hava yarın da gün boyu devam edecek ve çarşamba günü bölgeyi terk edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu: ''Bu tartışmayı artık sonlandırmak istiyoruz''
Burcu: ''Bu tartışmayı artık sonlandırmak istiyoruz''
''Geri dönüşüme verin, umut olun''
''Geri dönüşüme verin, umut olun''
Yarın 4 saat elektrik kesintisi var
Yarın 4 saat elektrik kesintisi var
28 yaşındaki Şevket Kılıç yaşamını yitirdi
28 yaşındaki Şevket Kılıç yaşamını yitirdi
Mehmet Aydın, Kıbrıs'taki firmanın hesabındaki 4 milyonun çekilmesi için "Kıbrıslı" notere vekalet verdi
Mehmet Aydın, Kıbrıs'taki firmanın hesabındaki 4 milyonun çekilmesi için "Kıbrıslı" notere vekalet verdi
Akıncı TAK Müdürü Gürdallı'yı kabul etti...
Akıncı TAK Müdürü Gürdallı'yı kabul etti...
Patates alımları başlıyor...
Patates alımları başlıyor...
Türkiye  Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık (83,500 Euro)  bağışta bulundu.
Türkiye  Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık (83,500 Euro)  bağışta bulundu.
23 İş yerine ağır cezalar kesildi...
23 İş yerine ağır cezalar kesildi...
Küçük Kaymalı’da kaza 2 araç çarpıştı...
Küçük Kaymalı’da kaza 2 araç çarpıştı...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim