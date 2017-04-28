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28 Nisan 2017 Cuma 12:15

Yağmur Geliyor

Yağmur Geliyor
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Meteoroloji Dairesi, Pazartesi günü yağış beklendiğini açıkladı. Açıklamada, hava sıcaklığının da 3-4 derece düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Nisan – 05 Mayıs tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile yarın ve Pazar günü sıcak hava,  diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın açık ve az bulutlu olması beklenen havanın Pazar parçalı bulutlu olması beklenirken; Pazartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Rapora göre Salı gününden sonra hava genelde parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 29 – 32 derece; ikinci yarısında ise 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk yarısında Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.


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