Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:14

Yağmur Geliyor

Yağmur Geliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Ülkede, yarından itibaren 3 Mart Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın ve 1 Mart Çarşamba yer yer hafif yağmur, 2 ve 3 Mart yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak. Hava 4, 5 ve 6 Mart’ta az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 20 - 22 derece, diğer günlerde ise 17 - 19 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

(

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI DEMEK YANLIŞ..” AKINCI: “MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI DEMEK...
Su İşleri Dairesi’nden Açıklama Su İşleri Dairesi’nden Açıklama
Uluslararası Sanatçı Navruz’un Yeni Sergisi 1 Mart’ta DAÜ’de Açılıyor Uluslararası Sanatçı Navruz’un Yeni Sergisi 1...
Denktaş: “Çözümde KKTC Olarak Yer Almamamız Halinde Tüm Haklarımız Ortadan Kaldırılabilir” Denktaş: “Çözümde KKTC Olarak Yer Almamamız...
Paç, UFÜ Ziyaret Etti Paç, UFÜ Ziyaret Etti
KKTC Sağlık Turizmi Forumu'nda Temsil Edildi KKTC Sağlık Turizmi Forumu'nda Temsil Edildi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

AKINCI: “MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI...

Haberi Oku