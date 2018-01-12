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Yağmur Geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine..

Yağmur Geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine..

12 Ocak 2018 Cuma 15:23
Yağmur Geliyor
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YARIN AKŞAM VE PAZAR GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR…

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın akşam ve Pazar günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre,  ülke alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın  parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu; Pazar günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; ardından Cuma gününe kadar da parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek  hava sıcaklığı  iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar yarın Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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