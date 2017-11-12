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12 Kasım 2017 Pazar 08:23

Yağlı Kaza!

Yağlı Kaza!
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YAĞLI KAZA!
Yemeklik yağ taşıyan kamyon kaza yapınca Lefkoşa-Gazimağusa anayolu yağa bulandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün saat 12.30 civarında meydana gelen trafik kazası, görenleri korkuttu. Ökkeş Haymalı (E-32), yönetimindeki MV 141 plakalı kamyonet ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Haspolat’ta direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, orta refüjdeki bariyere çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka kapısı açılarak içerisinde bulunan beş kiloluk Ayçiçek yağları yola dökülüp patladı.

YOLLAR YAĞA BÜRÜNDÜ

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kemal Karabıyık (E-18), hafif yaralandı. Karabıyık, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane yetkilisi Karabıyık’ın durumunun iyi olduğunu söyledi. Lefkoşa itfaiye ekipleri ise yola dökülen ve asfaltı kayganlaştıran yağların üzerine kum dökerek tedbir aldı. Kaza nedeniyle söz konusu yoldaki trafik uzun süre aksadı.

Star Kıbrıs


 
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