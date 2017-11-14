YAĞLI HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI!

Sütlüce Kavşağı nda traktörle çarpışan tır şoförü , 3 gün tutukluluğun ardından kefaletle serbest kaldı.

Ercan-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce Kavşağı’nda, geçtiğimiz Cuma sabahı meydana gelen ve 74 yaşındkai Sevgen Yağlı ’nın ağır yaralanmasına neden olan trafik kaza sı ile ilgili olarak tutuklanan tır şoförü Özcan Özdemir , dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis memurunun mahkemeye verdiği şahadete göre durumu her geçen gün iyiye giden Sevgen Yağlı, hayati tehlikeyi atlattı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Geçitkale polis karakolunda görevli polis memuru Mehmet Doğan, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.