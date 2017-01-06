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06 Ocak 2017 Cuma 12:07

YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR

Meteoroloji Dairesi, yağışlı ve soğuk havanın geleceğini duyurdu.

YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR
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YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR

Meteoroloji Dairesi, yağışlı ve soğuk havanın geleceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayarak 13 Ocak gününe kadar sürecek dönemi kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta sonu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Yağışlar önümüzdeki hafta da sürecek. Yağışlı hava hafta başından Perşembe’ye kadar etkili olacak.

SICAKLIK 11 DERECEYE KADAR DÜŞECEK, RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Hava sıcaklığı da düşecek. Buna göre, periyodun ilk günü olan yarın iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 santigrat olacak hava sıcaklığı, diğer günlerde 11 - 14 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette,  zaman zaman kuvvetli, yer yer de fırtına şeklinde esecek.

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YağışKktcde Yağmur
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