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24 Kasım 2017 Cuma 13:45

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR…

Meteoroloji Dairesi, ülkenin, yarından itibaren yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olacağını, Salı gününe kadar zaman zaman gök gürültülü sağanak yağmur da beklendiğini duyurdu.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR…
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Meteoroloji Dairesi, ülkenin, yarından itibaren yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olacağını, Salı gününe kadar zaman zaman gök gürültülü sağanak yağmur da beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 1 Aralık’a kadarki hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olan ülkede yarından itibaren yağış bekleniyor.
Hava yarın parçalı zamanla çok bulutlu, yer yer yağmurlu olacak. Pazar günü çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Pazartesi parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Salı günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava, Çarşambadan Cumaya kadar genellikle parçalı çok bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve doğu, ikinci yarısı güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. 
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