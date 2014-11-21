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Yağışlı Hava Devam Edecek Mi?

Yağışlı hava perşembe gününe kadar devam edecek. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge hafta boyunca alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Buna göre hava perşembeye kadar yağmurlu olacak. 18–20 derece dolaylarındaki hava sıcaklığı da hafta başından itibaren 15 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Yağışlı Hava Devam Edecek Mi?

Yağışlı hava perşembe gününe kadar devam edecek. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge hafta boyunca alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Buna göre hava perşembeye kadar yağmurlu olacak. 18–20 derece dolaylarındaki hava sıcaklığı da hafta başından itibaren 15 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

21 Kasım 2014 Cuma 14:04
Yağışlı Hava Devam Edecek Mi?
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 Yağışlı hava perşembe gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge hafta boyunca alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava perşembeye kadar yağmurlu olacak. 18–20 derece dolaylarındaki hava sıcaklığı da hafta başından itibaren 15 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar da zaman zaman kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli esecek.

“EN ÇOK YAĞIŞ YEŞİLIRMAK’A DÜŞTÜ”

Öte yandan Meteoroloji Dairesi açıklamasında, dün akşam saat 22.00’den bugün saat 12.00’ye kadar düşen yağış miktarının bölgelere göre dağılımıyla ilgili bilgi verildi.

Buna göre en çok yağış Yeşilırmak, Gazimağusa, Çamlıbel ve Koruçam’a düştü.

Bölgelere göre metrekareye düşen yağış miktarı şöyle:

Yeşilırmak  31.6 kg, Gazimağusa  16.2 kg, Çamlıbel 15.2 kg, Koruçam 15.0 kg, Zaferburnu 14.3 kg, Alsancak ve Salamis 12.4 kg, Beyarmudu 11.3 kg, Kozanköy 11.2 kg, Yenierenköy 10.2 kg, Çayönü  9.8 kg.

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