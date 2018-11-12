Yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, 19 Kasım’a kadar yağışlı havanın devam edeceğini duyurdu.



Daire’nin tahminlerine göre, yarın yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Çarşamba ve Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü bulutlu; 19 Kasım Pazartesi günü ise yağmurlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında olması; rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.



