Yağışlı hava devam edecek

YAĞIŞLAR HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA SÜRECEK… HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU

GEÇİTKALE’DE HURDA BİR ARAÇ YAĞMUR SULARIYLA SU KANALINA SÜRÜKLENDİ….GEÇİTKALE-TATLISU YOLUNDA TAŞKINLAR OLDU

GİRNE DE YAĞIŞLARDAN ETKİLENDİ… EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ülke yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji Dairesi, yağışların hafta sonu ve önümüzdeki hafta süreceğini ve hava sıcaklığının düşeceğini açıkladı.

Bugün özellikle öğleden sonra etkili olan yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Polisin verdiği bilgiye göre, Geçitkale- Tatlısu anayolundaki bazı noktalarda su taşkınları meydana geldi. 1’inci ile 6’ncı kilometreler arasındaki 3 noktada su kanallarının dolması nedeniyle meydana gelen taşkınlara Geçitkale Belediyesi ekipleri müdahale etti. Trafik akışı normale döndü.

Öte yandan yağmur nedeniyle biriken sular Geçitkale’de bir makinist garajının giriş kapısında duran Ahmet Sennaroğlu’na ait hurda aracı sürükledi. Su kanalına sıkışan araç, Geçtikale Belediyesi ekipleri tarafından çıkarıldı.

GİRNE DE YAĞIŞTAN ETKİLENDİ

Yağışlardan Girne de etkilendi. Yollarda sular birikti, bazı iş yerlerini de su bastı.

Girne Belediyesi, su biriken yolların temizlenmesi ve su baskını yaşanan binalara müdahale edilmesi için Girne Kaymakamlığı, polis, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Girne Belediyesi’ne belediye sınırları içindeyken “Alo 185” numaralı hattan ulaşılabileceği kaydeden belediye, vatandaşların ulaşabileceği numaraları şu şekilde sıraladı:

“Sivil Savunma için 815 49 85 veya Alo 101, Girne Belediyesi Bayındırlık, İmar ve Sağlık İşleri için 0533 851 76 66, 0533 825 01 04 veya 0533 870 20 17, temizlik İşleri için 0533 860 59 73, su işleri için 0542 882 11 18 ve ağaç budama işleri için 0542 873 88 44.”

YAĞIŞLAR HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA SÜRECEK

Öte yandan, ülkeyi etkisi altına alan yağışların hafta sonu ve önümüzdeki hafta da sürmesi; hava sıcaklığının da düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 13 -19 Ekim tarihleri arasında, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın da parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Pazar günüyse hava az, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI YAKLAŞIK 4 DERECE DÜŞECEK

Haftanın ilk üç günü yer yer sağanak yağmur, Perşembe ve Cuma günleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece düşecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 28 – 31 ºC, ikinci yarısında 24-27 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli veya fırtına şeklinde edecek.

(RÇ/FEZ)

