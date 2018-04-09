Yağışlı Hava Devam Edecek

YARIN VE ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK YAĞMUR DEVAM EDECEK

Meteoroloji sağanak yağmurun yarın ve Çarşamba günü devam edeceğini, yarın 19-22 derece dolaylarında olacak hava sıcaklığının sonraki günlerde yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan – 16 Nisan tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Cuma ve cumartesi günleri sabah saatleri sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı: Periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 26- 29 derece sahillerde 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek