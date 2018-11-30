Yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin 1 - 7 Aralık dönemiyle ilgili raporuna göre, yarın hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazar ve Pazartesi hava parçalı ve çok bulutlu; Çarşamba parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Haftaya Perşembe ve Cuma günleri ise havanın parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

İlgili dönemde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

