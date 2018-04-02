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YAFA PORTAKAL ŞÖLENİ LEFKE’DE YAPILDI

YAFA PORTAKAL ŞÖLENİ LEFKE’DE YAPILDI

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:48
YAFA PORTAKAL ŞÖLENİ LEFKE’DE YAPILDI
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YAFA PORTAKAL ŞÖLENİ LEFKE’DE YAPILDI

9. Yafa Portakal Şöleni dün Lefke Çarşı Merkezi’nde yapıldı.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Lefke Atatürk Parkı’nda başlayıp Lefke Çarşısı’na kadar süren kortej yürüyüşünün ardından açılış kurdelesi kesildi.

Şölende, Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri adına Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali konuşma yaptı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’nin Yafa portakalıyla özdeşleştiğine dikkat çekerek, bu ürünün değerine vurgu yapmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

1 Nisan 1900’da kurulan Lefke Belediyesi’nin 1 Nisan’da 118 yaşına bastığını da belirten Kaya, etkinliğin böyle özel bir güne rastlamasının önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından dans gösterileri oldu, konserler verildi.

Şölende, bölgeye özgü doğal meyveler, yiyecek içecek ve el yapımı ürünler satışa sunuldu.

Gün boyunca süren festivalde, rehber eşliğinde Lefke turu gerçekleştirildi, portakalı dalından toplama etkinlikleri düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
Aziz KayaLefke Çarşı MerkeziLefke Belediye BaşkanıAhmet Hızlı
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