Yabancı Parlamenterler Meclis'te...

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YABANCI PARLAMENTERLERİ KABUL ETTİ

“ADADA BULUNACAK BİR ÇÖZÜM, BÖLGEDE VAR OLAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE DE KATKI SAĞLAYACAK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, adada bulunacak bir çözümün, bölgede var olan sorunların çözümüne de katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Uluçay, Kıbrıs sorunun çözümüne sadece siyasi açıdan bakılmaması gerektiğini kaydederek Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılmasının hem Kıbrıs Türklere, hem de Kıbrıslı Rumlara ekonomik olarak büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ülkeye gelen yabancı parlamenterleri kabul etti.

KOSOVA, MADAGASKAR, MACARİSTAN, KANADA, BULGARİSTAN, AZERBAYCAN, MORİTANYA VE ÇADLI PARLAMENTERLER MECLİS’TE…

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kosova, Madagaskar, Macaristan, Kanada, Bulgaristan Azerbaycan, Moritanya ile Çad’dan gelen parlamenterleri temsilen Kanada Senatörü Anne Cools kısa bir konuşma yaptı.

KANADALI SENATÖR COOLS, KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİ TEMENNİSİNDE BULUNDU

Cools, 35 yıldır Kanada’da senatör olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın çok güzel bir ülke olduğunu ve bu önemli günde adada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Cools, uzun bir süredir devam eden Kıbrıs sorunun bir an önce çözümlenmesi temennisinde bulundu.

ULUÇAY: “ÇÖZÜM, BÖLGEDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE DE KATKI SAĞLAR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda yabancı parlamenterleri adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluçay, Kıbrıs sorunu hakkında bilgiler vererek, 1968 yılından bu yana müzakerelerin devam ettiğini ve Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarının sürdüğünü söyledi.

İki toplumlu, iki bölgeli, federal bir anlaşma için çalışmaya devam ettiklerine işaret eden Uluçay, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuya ilgisinin devam ettiğini, bu amaçla da Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’un pazartesi adaya geleceğini kaydetti.

Sorunu müzakere ederek, iki toplumlu, iki bölgeli, federal bir Kıbrıs temelinde bir anlaşmaya varılması konusunda ısrarlı olduklarını ifade eden Uluçay, adada bulunacak bir çözümün bölgede var olan sorunların çözümüne de katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Uluçay, Kıbrıs sorunun çözümüne sadece siyasi açıdan bakılmaması gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılmasının hem Kıbrıs Türklere, hem de Kıbrıslı Rumlara ekonomik olarak büyük fayda sağlayacağını söyledi.