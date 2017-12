XXVII. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİSİ’NİN SONUÇLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Kültür Dairesi, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla 26 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin sonuçlarını Pazartesi açıklayacak.Kültür Dairesi’nin, bu yıl 27.’sini düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurulu belirlendi.Kültür Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, yarışmanın seçici kurul üyeliklerini yapacak fotoğraf sanatçıları, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışmalar Onay Sorumlusu Dr. Ömer Gemici, Afiap ünvanlı Mine Evren Ertuğrul ve BEYFOT – Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Seyit Konyalı olarak belirlendi. Kültür Dairesi’nin davetlisi olarak Türkiye’den KKTC’ye gelen fotoğraf sanatçıları bu hafta sonu XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne başvuran eserleri değerlendirecek.YARIŞMAYA 49 KİŞİ BAŞVURDUKonuların serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğraf kabul edilen “Yaşam Boyu Eğitim” başlığı altında, toplamda 3 kategoride eser kabul edilen yarışmaya 28 Kasım 2017 tarihine kadar başvuru alındı. 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşlarının başvurabildiği yarışmaya, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek tüm kategorilerde müracaat edebilen toplam 49 kişi başvurdu.ÖDÜLLER...Seçici kurul, kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak ve arzu etmesi halinde jüri özel ödülü verebilecek. Jüri özel ödülünü alacak fotoğraf ayrıca 1,000TL para ödülü almaya da hak kazanacak. Seçici kurulun hafta sonunda yapacağı değerlendirmeleri sonucunda, fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verilecek ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak katılımcıya da teşvik amaçlı plaket verilecek. Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği değerlendirmeler sonucunda bu eserlerin sahipleri de plaket almaya hak kazanacak.Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere 1,750 TL’lik başarı ödülü ve yine her kategoriden bir esere de 750 TL’lik mansiyon verilecek.SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DE...Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin 19-29 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilenmesi planlanıyor. Ödüller de sergi açılışında verilecek.