XXVI. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ PERŞEMBE AKŞAMI AÇILIYOR





XXVI. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİ Sİ PERŞEMBE AKŞAMI AÇILIYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 5 Ocak Perşembe günü açılıyor.



Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova tarafından açılacak olan sergi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alacak.

Fotoğraf Sanatçıları Ozan Bilgiseren, Serkan Turaç ve Ahmet Bozkurt’tan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazananlara ödülleri sergi açılışında verilecek.

Serbest (Siyah/Beyaz), Serbest (Renkli) ve Bizi Gülümseten Anlar başlıkları altında, 3 kategoride gerçekleştirilen XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın her bir kategorisi için 2000 TL başarı ödülü ve 500 TL de mansiyon verilecek. Sonuçları 5 Aralık 2016 tarihinde açıklanan yarışmanın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülünü “Details of Winter” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz, Mansiyonu ise “Thoughts” isimli fotoğrafıyla Laden Uyguroğlu almaya hak kazanmıştı.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülünü “Misty Lake” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip ve Mansiyonu da “Hamnoyview” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz layık görülmüştü.

Bizi Gülümseten Anlar kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Gençlik Kulübü” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in, Mansiyon da “Coffee Break” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip’in olacak.

XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda kategorilerde belirlenen başarı ödülleri ve mansiyonların dışında “Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü”, “Kültür Dairesi Özel Ödülü”, “En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı Ödülü” ve Jüri Özel Ödülü’nü alanlara da plaket verilecek.

Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde yarışan “Still Humanity” isimli fotoğrafıyla Nedim Enginsoy’un, Kültür Dairesi Özel Ödülü de Serbest (Renkli) kategorisinde yarışan “Birds Eye View” isimli fotoğrafıyla Saydam Soy’un, “En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı Ödülü” toplam 10 eseri sergileme alan Mehmet Gökyiğit’in ve Jüri Özel Ödülü de Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde yarışan “Birleşik Kıbrıs” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in olacak.

Seçici kurulun 58 katılımcının 756 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde, ödüllü fotoğraflar ile birlikte; 33 katılımcının toplam 74 eseri sergilenmeye değer bulundu. Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 32, Serbest (Renkli) kategorisinde 30, Bizi Gülümseten Anlar kategorisinde ise 12 fotoğraf sergilenecek.

Fotoğrafı sergilenmeye değer bulunan tüm katılımcılara katılım belgesinin verileceği XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Ocak tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.