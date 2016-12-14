XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 5 Ocak’ta Açılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 5 Ocak’ta açılacak.

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alacak olan serginin açılışı 5 Ocak Perşembe günü saat 19:00’da yapılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın yapacağı sergi 13 Ocak’a kadar gezilebilecek.

Serginin açılışında XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazananlara ödülleri de verilecek.

XXVI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde ödül alan fotoğrafçılar ve eserleri ise şöyle:

“Serbest (Siyah / Beyaz) Kategorisi: (Başarı Ödülü) Kenan Hürdeniz “Details Of Winter” , (Mansiyon) Laden Uyguroğlu “Thoughts”, (Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü) Nedim Enginsoy “Still Humanity”, (Jüri Özel Ödülü).

Serbest (Renkli) Kategorisi: (Ödül) Altuğ Galip “Misty Lake”, (Mansiyon) Kenan Hürdeniz “Hamnoy View”, (Kültür Dairesi Özel Ödülü)

Bizi Gülümseten Anlar Kategorisi: (Ödül) Mehmet Gökyiğit “Gençlik Kulübü”, (Mansiyon) Altuğ Galip “Coffee Break”…