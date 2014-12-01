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Xxıv. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Açıklandı

Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Xxıv. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Açıklandı

Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:45
Xxıv. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Açıklandı
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 Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Siyah/beyaz (serbest) kategorisinde Mehmet Gökyiğit “Saat Tamircisi” isimli fotoğrafıyla başarı ödülüne ve Ediz Tuncel “Asrın Ocağı” isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Renkli (serbest) kategorisinde Buket Özatay “Deve Aşkı” isimli fotoğrafıyla başarı ödülü ve Ahmet Dağbaşı  “5” isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülü aldı.

Doğa kategorisinde ise, Hasan Bağlar “Invension” isimli fotoğrafıyla başarı ödülüne ve Mustafa Evirgen  “Çiy Damlaları” isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık bulundu.

İlk kez bu yıl verilen Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü’ne Arif İsgüzar’ın “Kelebek” isimli eseri layık görülürken, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nün ise Mehmet Gökyiğit’in “The Photographer” isimli eserine verilmesi uygun bulundu.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre en çok eseri sergilenen Fotoğrafçı ödülüne toplam 7 eseri sergileme alan Mustafa Evirgen layık bulunurken; siyah/beyaz kategorisinde 17, doğa fotoğrafı kategorisinde 30, renkli kategorisinde ise yarışmaya katılan 20 fotoğraf sergileme aldı.

Kültür Dairesi’nin, 24 yıldan bu yana kesintisiz olarak düzenlediği ve bu yıl ilk kez üç farklı kategoride gerçekleştirerek dijital olarak başvuru kabul ettiği  XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nde 76 fotoğraf sanatçısının 920 fotoğrafı yer aldı.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ödül almaya ve sergilemeye değer bulunan tüm eserler 23 Aralık – 2 Ocak tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sergilenecek. Ödüller de serginin açılışında verilecek.

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Kültür Dairesi’nin Düzenlediği XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Açıklandı.
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