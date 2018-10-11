XV. Güzelyurt Tiyatro Günleri 16 Ekim’de Başlıyor

Güzelyurt Belediyesi’nin hazırlığını yaptığı 15’nci Tiyatro Günleri 16 Ekim’de başlıyor.



Güzelyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tiyatro Günleri ile çocuklara tiyatro sevgisini aşılamanın hedeflendiği kaydedildi. Tiyatro Günleri kapsamında 3’ü çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere, 21 Aralık’a kadar toplam 15 oyun sahnelenecek.



Tüm oyunlar Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde halka ücretsiz sahnelenecek.



Etkinlik, Onat Ateş Tiyatrosunun “Mila’nın Altın Elmaları” adlı çocuk oyunu ile başlayacak. Oyun 09:00 ve 11:00 saatlerinde günde 2 seans sahnelenecek; 12 Ekim Pazartesi Devlet Tiyatrosu’nun “Bremen Mızıkacıları” adlı çocuk oyunu; 20-21 Kasım Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun “Kanguru” adlı çocuk oyunu; 23 Kasım’da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Düğün ya da Davul” adlı yetişkin oyunu; 1 Aralık Cumartesi Beyarmudu Belediyesi’nin “Ejderha Tepesi” adlı yetişkin oyunu; 8 Aralık Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Bas Da Gel Anam” adlı yetişkin oyunu, 14 Aralık Çatalköy Belediyesi Tiyatrosunun “9:15 “ adlı yetişkin oyunu ve 21 Aralık Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “ Şenlik Çıkmazı” adlı yetişkin oyunu sahnelenecek.



