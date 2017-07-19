 WHATSAPP ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ!

Narkotik ekiplerinin geçtiğimiz gün Girne’de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu ile ilgili soruşturma genişlerken tutuklulardan biri serbest bırakıldı birisi ise teminata bağlandı

Polisi görünce kaçmaya çalıştılar!

Girne- Karaoğlanoğlu’nda 14 Temmuz tarihinde yerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan dört zanlıdan Müride Esenboğa, hakkında delil bulunamadığı için serbest bırakıldı. Zanlılardan Kemal Uçaner,

Barış Erol ile Seçkin Durmaz ise dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Barış Erol ve Seçkin Durmaz’ın aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 3’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Mesutoğlu, zanlı Kemal Uçaner’in ise aleyhinde getirilen kokain “alma” ve “tasarruf” suçlamalarında yargılanmak üzere mehkemeye gelmesini sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Polisi görünce kaçmaya çalışmışlardı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, mahkemede verdiği bilgide zanlıların 14 Temmuz tarihinde Girne’de bir üniversitenin park yerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı.

Duman, operasyonda Barış Erol’un polisi görünce araçtan inip kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını söyledi.

Polis, yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada 6 ayrı pakette toplam 5 gram kokain, cüzdanında da yarım gram kokain bulunduğunu açıkladı.

Polis, Barış Erol’dan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 9 Temmuz tarihinde Seçkin Durmaz ile birlikte Lefkoşa’dan bir şahıstan 14 gram olarak aldıklarını söylediğini, bu bilgi üzerine zanlı Durmaz’ın Girne’de araçta seyir halindeyken tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, Durmaz’ın aracında yapılan aramada ise namlusu kesik bir av tüfeği bulunduğu belirtti.

Kokaini 14 gram aldılar

Zanlılar Erol ile Durmaz’ın Karaoğlanoğlu’nda kaldıkları evde de arama yapıldığını kaydeden polis, iki zanlının birlikte kaldığı evde yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, ayrıca zanlı Erol’un ifadesinde Lefkoşa’dan satın alınan 14 gram kokainin 2 gram 600 miligramlık kısmını zanlı Durmaz’ın bilgisi dâhilinde zanlı Kemal Uçaner’e verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Bu bilgi üzerine zanlı Uçaner’in de yakalandığını ve zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk kararı alındığını belirten polis, bu süre içerisinde 3 kişiden ifade aldıklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Durmaz ile zanlı Erol’un whatsapp’tan uyuşturucu alış verişi ile ilgili birçok yazışmaları olduğunu, ayrıca zanlı Erol’un zanlı Durmaz’a hassas terazi üzerinde kokain bulunan bir fotoğraf gönderdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta tutuklanan Müride Esenboğa’nın ise hakkında delil bulunamadığı için serbest bırakıldığını söyledi. Zanlılar Durmaz ile Erol hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü, mesele ile bağlantılı 2 kişinin arandığını ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, iki zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Uçaner suçlamaları kabul etmedi

İki zanlının ardından Kemal Uçaner ise teminat talebi ile duruşmaya çıkarıldı. Polis, zanlı Kemal Uçaner’in zanlı Erol’dan 2 gram 600 miligram kokain aldığını tespit ettiklerini, iki zanlı arasında whatsapp yazışmaları olduğunu ifade etti. Polis, zanlının ifade vermediğini, aleyhine getirilen kokain türü uyuşturucu madde “alma” ve “tasarruf” suçlarını kabul etmediğini belirtti.

Zanlı Uçaner aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis -