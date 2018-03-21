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WhatsApp'ın kurucusu: Facebook'u silin!

Zuckerberg'in serveti 5 milyar dolar düştü

WhatsApp'ın kurucusu: Facebook'u silin!

Zuckerberg'in serveti 5 milyar dolar düştü

21 Mart 2018 Çarşamba 12:24
WhatsApp'ın kurucusu: Facebook'u silin!
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Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor. Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu da destek verdi

WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, sosyal medyadaki 'Delete Facebook' (FacebooK'u silin) kampanyasına destek verdi. Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

CEO görevden alındı

Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e görevden el çektirildi.

"Verileri Trump lehine kullandık""

Facebook'tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump'ın lehine kullanıldığını ortaya koydu. (Channel 4 News'un Cambridge Analytica'nın görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix ile yaptığı gizli çekimden bir kare)

Zuckerberg'in serveti 5 milyar dolar düştü

Facebook hisselerinde görülen kaybın ardından, cuma günü 537 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri bugün 43 milyar dolar kaybederek 494 milyar dolara kadar geriledi.


Ayrıca, Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in cuma günü 74,5 milyar dolar olan kişisel serveti bugün 69,3 milyar dolara gerileyerek 5 milyar doların üzerinde kayıp gösterdi.


Böylece, Zuckerberg, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesinde" 5'inci sıradan 7'nci sıraya gerilemiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp’ın kurucusu Brian ActonDelete FacebookMark Zuckerberg
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