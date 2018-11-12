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WAPC Dünya Basın Konseyi yarın Girne’de başlıyor

WAPC Dünya Basın Konseyi yarın Girne’de başlıyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
WAPC Dünya Basın Konseyi yarın Girne’de başlıyor

Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin (World Association of Press Councils-WAPC) 2018 Genel Kurulu yarın saat 10.00’da Girne Lord’s Palace Otel’de yapılacak.
Genel Kurul WAPC Başkanı Doç. Dr. Şule Aker’in konuşmasıyla başlayacak.
Aker yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak başkanı olduğumuz ilk ve tek uluslararası kuruluş olan WAPC, küresel anlamda basın özgürlüğünü yaymak ve uygulamasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır” dedi.
WAPC’nin asıl misyonunun, demokrasilerin esas unsurlarından birisi olan özgür basın uygulamalarını yaymak ve güçlendirmek olduğuna işaret eden Aker, basın mensuplarının özgürce kendilerini ifade edebilmeleri, nereden gelirse gelsin baskılardan korunmaları için Basın Konseyi’ne başvurabileceklerini kaydetti.
WAPC Dünya Basın Konseyi’ne bu yıl Kosova, Makedonya ve Irak’ın genel kurul onayının ardından katılmalarının beklendiğini belirten Aker, “İnternet yayıncılığının basın etik ilkelerine uymasını bir şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Bu sorun günümüzde sonuçlanmamış bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu konuların tartışılacağı toplantımızın sonuç bildirgesi Genel Kurul sonrasında yayınlanarak basında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 12.11.2018 19:12
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